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Туристична премія Дарвіна: соцмережі вибухнули від сміху побачивши татуювання арабською, яке собі зробила туристка

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристична премія Дарвіна: соцмережі вибухнули від сміху побачивши татуювання арабською, яке собі зробила туристка

Туристка-блогер вирішила похвалитися в TikTok татуюванням, яке вона собі зробила в Марокко, і це виявилося своєрідною «туристичною премією Дарвіна» для блогера-«інфлюенсера»: переважна більшість тих, хто переглянув ролик, висміяли туристку за дурість.

«Відео, опубліковане користувачем caitdelphine, з моменту публікації на початку грудня було переглянуто більше 1,7 мільйона разів. Підпис до відео повідомляє: «У Марокко ви робите однакові татуювання з людьми, яких зустріли в гуртожитку 10 днів тому», – цитує марокканська преса.

Однак у коментарях дуже швидко з’ясувалося, що робити татуювання з незнайомцями і незнайомою мовою — дуже необачно. У відео показали, як хтось використовував функцію камери Google Translate, яка перекладає це татуювання з арабської — і, як виявилося, гарне слово арабським означає просто «майонез». Що й викликало у коментаторів напад сміху.

«Ви ніколи більше не забудете це у магазині. Особистий постійний список покупок», — пожартував один із користувачів. “Справжня дружба – це майонез”, – коментували блогери.

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