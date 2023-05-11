У Малайзії інструктора з дайвінгу заарештували за поцілунок туристки під водою

У Малайзії інструктор з дайвінгу поцілував 24-річну туристку з Китаю просто під водою, коли вони пірнали біля міста Семпорна в штаті Сабах. За цей вчинок чоловіка заарештували, повідомляє видання South China Morning Post.

Інструктору з дайвінгу – 27-річному місцевому жителю – висунуто звинувачення у домаганнях, прозвітував офіцер поліції Аріф Абдул Разак. Китайська туристка написала на нього заяву перед вильотом до рідного міста. Також вона поділилася історією в соціальних мережах, доклавши до повідомлення скріншот з камери, де зафіксовано момент поцілунку під водою.

Поліція повідомила, що злочинець перебуватиме під вартою кілька днів для полегшення розслідування. Йому загрожує покарання за 354 статтею місцевого Кримінального кодексу щодо застосування злочинної сили для образи скромності жінки.

Міністр туризму штату Сабах Крістіна Лью заявила: «Подібні інциденти сильно впливають на імідж туризму в районі Семпорна зокрема й у Сабасі загалом, тим більше, що індустрія туризму лише відновлюється після пандемії Covid-19».

Крістіна Лью назвала інцидент «сумним» і сказала, що хоче, щоб усі учасники туристичного бізнесу відповідали за захист іміджу галузі. «Я закликаю всіх турагентів у штаті зіграти свою роль у наданні якісних послуг. Вони повинні відповідати за те, щоб подібні інциденти більше не повторювалися», – сказала вона.