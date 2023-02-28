У Литві пасажира принципово не пустили на борт із скрипкою за 5 мільйонів доларів

Відомий польський музикант Януш Вавровський потрапив у незвичну ситуацію. Авіакомпанія заборонила проносити на борт скрипку Страдіварі вартістю 5 мільйонів доларів. Чоловік змушений був добиратися з Вільнюса до Варшави автобусом, передає Mirror.

Польський скрипаль-віртуоз Януш Вавровскі летів додому після виступу з Литовським національним симфонічним оркестром. Співробітниця Polish Airlines “вирішила проявити принциповість”, заявивши, що розмір скрипки більший за розміри дозволеної ручної поклажі. Вона запропонувала відправити її до вантажного відсіку.

Януш Вавровський намагався пояснити, що це дуже цінний музичний інструмент, який не має аналогів у світі. Але представниця авіакомпанії у відповідь лише сказала: “Побачимо, що з нею станеться у вантажному відсіку”. Музикант замість години літаком змушений був добиратися додому 8 годин автобусом.

“Спочатку я думав, що це злий жарт. Аеропорт був майже порожній, тому я зовсім не очікував подібної проблеми. Коли з’ясувалося, що мене реально не пускають на борт, я був спустошений”, – розповідає музикант.

Цінний інструмент вартістю 5 мільйонів доларів був куплений анонімним дарувальником та подарований Польщі у 2018 році до 100-річчя незалежності країни.

Як передає Mirror, авіакомпанія пізніше зв’язалася з музикантом, щоб повідомити, що вони змінили свою політику і тепер дозволено скрипки на всіх рейсах LOT Polish Airlines. Вони вибачилися та відшкодували Вавровському вартість квитків на літак та автобус.