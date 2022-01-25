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Європейська комісія дозволила продаж харчових продуктів, виготовлених із сарани

Євгеній Подольський

Саранчу можна буде купити у вигляді сушеної закуски, у замороженому вигляді, а також у порошковій формі. Крім того, компанії-виробники зможуть використати сарану замість м’ясних інгредієнтів. Для такої продукції запровадять спеціальне маркування, яке полегшить вибір покупцям.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН визначає комах як поживну та здорову їжу з високим вмістом жирів, білків, вітамінів, клітковини та мінералів.

Виробників зобов’язали видаляти крильця та ніжки сарани, якщо вони продають комаху в сушеному або замороженому вигляді (згідно з дослідженням Європейського агентства з безпеки продуктів харчування, це допоможе знизити ризик запорів у споживачів).

Використання комах як альтернативне джерело білка допоможе Євросоюзу полегшити перехід до більш стійкої продовольчої системи. Тваринництво – одне із головних «виробників» викидів оксиду азоту на природу. При цьому оксид азоту створює у 300 разів більший парниковий ефект, ніж вуглекислий газ.

Саранча – не перша комаха, продукти з якої дозволили в ЄС. У липні минулого року дозволили продавати сушені жовті борошняні хробаки.

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