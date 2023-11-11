У Південній Кореї бортпровідник захворів на рак шлунка через радіацію в літаку і не вижив

Бортпровідник відомої авіакомпанії з Південної Кореї захворів на рак шлунка через вплив радіації в літаку, детальніше про ситуацію повідомляє Сhannelnewsasia.

Як пише видання, стюард Сонг щорічно проводив на борту літака близько 1022 години, при цьому майже половина його рейсів припадала на далекі маршрути до Америки і Європи. У компанії він працював близько 25 років.

У квітні 2021 року у Сонга діагностували рак шлунка четвертої стадії, і через місяць він помер.

Державна служба компенсацій та соціального забезпечення трудящих Південної Кореї (Korea Worker’s Compensation and Welfare Service) у жовтні 2023 року ухвалила, що хвороба співробітника настала “внаслідок впливу космічної радіації”.

Уточнюється, що Korean Air відмовилася коментувати рішення комісії, але заперечує будь-які порушення.

За даними ЗМІ, в авіакомпанії заявили, що обмежують річний радіаційний вплив на працівників, “що набагато нижче від встановленого в країні максимального стандарту”.

Адвокат із трудових спорів Кім Сон Хен, який представляв родину Сонг, зазначає, що авіаперевізник використовує “старий метод виміру”, тому, за його словами, масштаб проблеми занижений. Він також закликав авіакомпанію провести ретельне розслідування.