Зграя диких мавп напала на туристів у Китаї

Видання The Mirror повідомляє, що в Китаї на туристів напала зграя диких мавп. Постраждалих госпіталізували з багатьма укусами.

Інцидент стався на горі Угун у китайській провінції Цзянсі. Пара туристів вирушила туди у складі організованої групи, проте за півгодини після початку шляху вони зустріли зграю мавп.

Тварини напали на туристів, найбільше ран отримали жінка та її друг.

Нагадаємо, раніше в Австралії дикий собака динго напав на німецького туриста, вкусив його за ногу. Чоловік врятувався, видершись на капот автомобіля.