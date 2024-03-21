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КитайТуризм

Зграя диких мавп напала на туристів у Китаї

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Зграя диких мавп напала на туристів у Китаї
Photo by Wolfgang Hasselmann on Unsplash

Видання The Mirror повідомляє, що в Китаї на туристів напала зграя диких мавп. Постраждалих госпіталізували з багатьма укусами.

Інцидент стався на горі Угун у китайській провінції Цзянсі. Пара туристів вирушила туди у складі організованої групи, проте за півгодини після початку шляху вони зустріли зграю мавп.

Тварини напали на туристів, найбільше ран отримали жінка та її друг.

Нагадаємо, раніше в Австралії дикий собака динго напав на німецького туриста, вкусив його за ногу. Чоловік врятувався, видершись на капот автомобіля.

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