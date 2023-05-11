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У Тибеті турист виявив труп під ліжком у номері готелю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Тибеті турист виявив труп під ліжком у номері готелю

Жахливу психологічну травму отримав китайський турист, який вирушив на екскурсію до Тибету. Він лише змінив свій номер у готелі через «дивний сильний запах» — і лише після візиту до поліції, яка викликала його наступного ранку, усвідомив, що причиною вони стало мертве тіло, заховане в цьому номері під ліжком. У результаті турист втратив сон і планує звернутися за психологічною допомогою. Таку страшну історію розповіли китайські ЗМІ.

Як розповів сам турист, на прізвище Чжан, вони прибули до готелю Guzang Shuhua Inn у Лхасі, зареєструвався та зник у номері близько трьох годин, після чого вийшов. У свій номер він повернувся близько сьомої вечора і відчув «дивний неприємний запах», через який турист «відчув себе ніяково», але незабаром знову залишив номер. У результаті, повернувшись з вечері близько 23.00 він зрозумів, що запах став ще сильнішим і попросив поміняти йому номер, що було зроблено.

Яким же був жах туриста, коли рано-вранці його розбудила поліція — і пояснила йому, що причиною запаху було мертве тіло, заховане в його колишньому номері під ліжком. Поліцейські записали свідчення туриста та взяли у нього зразок ДНК. Затримувати туриста вони не стали, оскільки вже заарештували підозрюваного у зв’язку з цією справою — ймовірний убивця намагався виїхати поїздом до Ланьчжоу, який знаходиться приблизно за 1300 миль від Лхаси. Справу продовжують розслідувати.

Щодо туриста, то для нього без наслідків не обійшлося.

«Люди пишуть мені — я вигадав цю історію, щоби стати популярним. А я хотів би, щоб зі мною такого ніколи не відбувалося. Я все ще не можу прийти до тями», — поскаржився турист.

За його власним зізнанням, з того часу він ніяк не може нормально заснути і планує звернутися до психолога, щоб упоратися з цією травмою.

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