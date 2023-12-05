У Китаї турист помер після стрибка з другої за висотою тарзанки у світі

Японський турист помер після стрибка з однією з найвищих у світі тарзанок у китайському Макао, повідомляє New York Post.

За даними видання, 56-річний громадянин Японії здійснив стрибок з висоти 233 метри на атракціоні Skypark, розташованому на оглядовій вежі в Макао. Після цього в нього почалася задишка, а за деякий час чоловік взагалі перестав дихати. Медики, які прибули на місце, зафіксували у туриста відсутність серцебиття. Лікарям не вдалося його реанімувати.

Видання зазначає, що на тілі загиблого не було виявлено жодних травм. Проте причину смерті туриста поки що не встановлено.

Власники атракціону припускають, що чоловік перед стрибком міг повідомити всю інформацію про стан свого здоров’я. Хоча, як стверджують працівники тарзанки, вони в обов’язковому порядку вимагають від клієнтів заздалегідь повідомляти персоналу про наявність захворювань, зокрема, про проблеми з серцем, високий тиск, діабет, епілепсію, перенесені операції, а також вагітність.

Атракціон Skypark у Макао є другим за висотою комерційним банджі-джампінгом у світі, поступаючись лише китайській тарзанці на скляному мості у Чжанцзяцзе заввишки 260 метрів.

Відвідувачі Skypark платять близько 360 доларів за стрибок.