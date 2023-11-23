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КитайТуризм

Пасажирів у літаках China Eastern почали годувати імпортним кормом для собак

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пасажирів у літаках China Eastern почали годувати імпортним кормом для собак

Оригінальну пропозицію у меню бізнес-класу активно обговорювали користувачі соцмережі Reddit. Згідно з фотографією, яку представив користувач Конрад Ру, який літав бізнес-класом авіакомпанії China Eastern Airlines, у бортовому меню їм, серед інших закусок, запропонували «імпортний корм для собак». Причому також туди входили такі речі як плавники акули, яловичина та креветки.

“Що б це значило?” – здивувався блогер. Коментатори, окрім очевидної відповіді, що це неправильний переклад, швидко «завалили» цей допис сотнями своїх версій. «Просто авіакомпанія допускає розміщення з домашніми вихованцями», «Вони натякають, що поводяться з вами як із собакою, а не як з людиною», «Мабуть, пасажири економ-класу отримують лише вітчизняний корм для собак», – висловлювалися коментатори. Один із них зазначив: «Якщо це бізнес-клас, я очікую, що мій імпортний корм для собак на 96% складатиметься з висушеної на повітрі органічної яловичини».

Також були і ті, хто виступив на захист China Eastern, повідомили, що «льотний екіпаж був просто приголомшливим, неймовірно доброзичливим і послужливим», а «їжа теж була дуже смачною». Далі ж коментатор додав, що сумно бачити такі помилки: «Адже в Китаї вони мають багато експертів, які могли б вичитати ці помилки».

Про що ж йшлося, так і залишилося незрозумілим. Представники компанії у коментарі не прийшли.

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