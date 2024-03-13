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Китай запровадив безвізовий режим для громадян ще шести країн

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Китай запровадив безвізовий режим для громадян ще шести країн
Photo by Ling Tang on Unsplash

Влада Китаю розширила список країн, для яких запроваджується безвізовий режим. Тепер до нього входять також Швейцарія, Ірландія, Угорщина, Австрія, Бельгія та Люксембург.

Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року запровадив безвізовий режим для громадян Іспанії, Італії, Нідерландів, Франції, Німеччини та Малайзії. Режим тимчасовий, діє до 30 листопада 2024 року.

Громадяни цих 12 країн можуть перебувати у Китаї без оформлення візи до 15 днів.

Їм дозволено в’їжджати з метою туризму, для бізнесу, відвідування родичів та друзів, а також слідувати через територію КНР транзитом.

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