Китай погрожує країнам, які відмовилися впускати численних китайських туристів

Китай, який відкрив свої кордони для іноземців уперше після майже 3-річної перерви, цього разу зіткнувся із запровадженням обмежень інших країн. Низка держав відмовилася впускати численних китайських туристів без тестування на коронавірус. У результаті влада Китаю пообіцяла «відповісти», по суті, звинувативши сторони, що приймають, у расизмі, повідомило видання Hurriyet.

«Недружніми», на думку Китаю, і туристи, що оголосили про обов’язковий контроль з Піднебесної, виявилися США, Японія, Індія, Великобританія, Тайвань та інші території. А Марокко взагалі заборонило в’їзд у країну туристам, які прилітають з «ковідної держави», незалежно від національності.

Які країни вже вжили заходів щодо китайських туристів?

Австралія. З 5 січня мандрівники з Китаю мають пред’являти негативний тест на ковід.

Бельгія. Має намір перевіряти стічні води з літаків, що прилітають із Китаю. Мета – виявлення нових варіантів ковіду у межах нових заходів боротьби з поширенням ковіду.

Велика Британія. З 5 січня від туристів, що прилітають з Китаю, буде потрібен негативний результат тесту на ковід.

Індія. Обов’язкове пред’явлення негативного тесту на ковід туристів, які прибувають із Китаю, Гонконгу, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Таїланду та Японії. Можливий карантин.

Іспанія. Негативний тест на ковід/повний курс вакцинації.

Італія. Тести від усіх, хто прилітає з Піднебесної. Головний аеропорт Мілана, Мальпенса, вже почав проводити процедуру перевірки пасажирів, які прибувають із Пекіна та Шанхаю.

Канада. Прилітаючим з Китаю треба пред’явити негативний тест на ковід не пізніше ніж за 2 дні до вильоту.

Катар. З 3 січня мандрівники з Китаю мають пред’явити негативний результат тесту на ковід, виконаний протягом 48 годин після вильоту.

Малайзія. Влада заявила про готовність перевіряти китайців на наявність симптомів і тестувати стічні води з літаків.

Марокко. З 3 січня запровадив заборону на в’їзд туристів із Китаю, незалежно від національності.

США. З 5 січня вводиться обов’язкове тестування на ковід для всіх пасажирів з Китаю, Гонконгу та Макао віком від 2 років та старше.

Тайвань. Адміністративна одиниця Китаю з 1 січня зобов’язала китайських пасажирів робити ПЛР-тест після прибуття.

Франція. Необхідно пред’явити негативний результат тесту на ковід, виконаного менш як за 48 годин до вильоту. А з 1 січня санітарна влада проводить вибіркове ПЛР-тестування на ковід.

Південна Корея. Мандрівники з Китаю повинні пред’являти негативні результати тестів на ковід, зроблені перед від’їздом.

Японія. Санітарні прикордонні заходи щодо китайців посиляться з 8 січня. Якщо тест виявиться позитивним, мандрівників помістять у 7-денний карантин.

Чиновники цих країн послалися на статистику числа випадків захворювання всередині Китаю, що швидко зростає, після оголошення місцевої влади відмовитися від політики нульової толерантності. На їхню думку, мешканці Піднебесної, які сиділи в суворій ізоляції з моменту виявлення ковіду після відкриття кордонів 8 січня, хворітимуть ще масовіше. У європейських ЗМІ навіть було висловлено припущення, що 70 відсотків населення Шанхаю, населення якого становить понад 26 млн осіб, було інфіковано. Оскільки виїзд/в’їзд з/в Китай тепер дозволено, туристи вирішили не зволікати із закордонними подорожами та стали активно цікавитись поїздками та квитками за кордон. Останніми днями кількість бронювань міжнародних рейсів з Китаю зросла порівняно з минулим роком майже в 2.5 рази, повідомила газета China Daily з посиланням на дані туристичної платформи Trip.com. Проте замість наснаги мільйони китайців помітили дискримінацію на свою адресу і бажання влади низки країн зобов’язати проходити тестування на Covid саме китайських мандрівників.

Згідно з повідомленням газети, адміністрація Пекіна звинуватила західну пресу у перебільшенні випадків захворювання у Китаї. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін попередив, що Пекін «відповідає взаємністю відповідно до принципу взаємності» тим, «намагається маніпулювати заходами щодо запобігання епідеміям та боротьби з ними для досягнення політичних цілей». У соцмережах Китаю взагалі користувачі побачили в діях західної влади ознаки расизму щодо китайців, оскільки ці правила не застосовуються до туристів, які прибувають з інших країн.

За словами китайських чиновників, зростання захворюваності в їхній країні нічим не відрізняється від статистик інших держав. Вся справа у роздмухуванні скандалу та відгородженні Китаю від решти світу. Так, країни, які вимагали тестування, особливо США, у своїх рішеннях послалися на непрозорість Піднебесної щодо даних про інфекції та ризик появи нових варіантів. Зауважимо, що кількість випадків захворювання справді різко зросла після скасування давніх жорстких обмежень на коронавірус у Китаї.

Однак такий же етап проходили всі країни, які виявили бажання не ховатися від ковіду, а навчитися жити з ним. У той же час, західні ЗМІ активно розвивають тему про те, що лікарні та крематорії країни швидко заповнюються і система охорони здоров’я країни практично паралізована через епідемію.

Проте, швидше за все, все вирішиться у середу, т.к. саме на цей день заплановано кризову нараду європейських лідерів з цього питання, де буде остаточно затверджено, яких саме заходів буде вжито з приводу китайських туристів у всіх країнах Євросоюзу: тестувати після прильоту або перевіряти результати, отримані безпосередньо перед вильотом.