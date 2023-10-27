Названі країни, після відпочинку в яких штани не застібаються

Зазвичай на відпочинку хочеться забути про все корисне і насолодитися всілякими надмірностями. Результат передбачуваний: разом із сувенірами та враженнями багато хто привозить із курортів зайві кілограми. Експерти з туризму назвали країни, гастрономічні спокуси яких особливо складно подолати.

Туреччина

Цілком передбачуване перше місце займає Туреччина з її “все включено”. Майонезні салати, східні солодощі, тортики з кремом та інші вуглеводи – встояти буває неможливо, адже вся ця розкіш сплачена заздалегідь. І як же не захопити з собою в номер щось смачненьке? Інший фактор ризику — розмірений пляжний відпочинок: ті, хто воліє після сніданку розтягнутися на шезлонгу, а не бігти на екскурсію, приїжджають додому з силуетом, що трохи округлився.

Кіпр

Так, all inclusive на Кіпрі теж є, але справа не тільки в ньому. У місцевих тавернах м’ясо та рибу подають у таких кількостях, що одного обіду вистачило б на весь день. Особливо якщо йдеться про мезу — комплексний обід з безлічі різних страв: закусок, сиру, відбивних, сосисок, морепродуктів і спокусливих тістечок. А місцеві вина та лікери дуже густі та солодкі, отже, калорійні.

Узбекистан

Плов, манти, самса, шашлик – все таке жирне і смачне, що видужувати починаєш від одного виду і запаху цих шедеврів узбецької кухні. У країні, де панує культ їжі, не визнають жодних дієт. Жодна турпоїздка Узбекистаном не обходиться без ґрунтовного застілля, а знайомство з місцевими кулінарними традиціями починається ще в літаку: вважається, що на рейсах узбецьких авіаліній годують від душі.

Достойну конкуренцію Узбекистану становлять інші держави СНД, наприклад, Казахстан, Грузія, Азербайджан та Вірменія. З цих країн туристи також приїжджають роздобрілими.

Португалія

Жителі Португалії знаються на їжі і завжди не проти добре підкріпитися, а заодно і нагодувати гостей. Хто ж у здоровому глузді чинитиме опір, якщо йому подадуть соковите м’ясне асорті, тушковану з креветками свинину або листкову катаплану з запалу зі спеки? Про десерт після такого бенкету і подумати страшно, але місцеві так люблять солодке, що запросто запропонують завершити рясну трапезу мигдальним печивом зі сметаною або тістечками паштейш. Загалом, голодним не піде ніхто, худим теж: всього за тиждень чи трохи більше в цій гостинній країні легко набрати пару-трійку кілограмів. Знаменитий портвейн теж сприяє стрункості.

США

Їжа з американських мереж швидкого харчування навіть найтонших і дзвінких перетворює на вельми вгодованих осіб. А як же інакше, коли на кожному кроці вас переслідують усілякі гамбургери, сендвічі, попкорн та картопля фрі? Важко відмовитися, проходячи повз, адже звідти завжди долинає такий приємний запах! Від якого прокидається апетит, навіть якщо нещодавно ти щільно поїв. Порятунок лише один: активний екскурсійний туризм як шанс витратити накопичені калорії.