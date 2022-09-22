З’явилися відео з чергами на кордоні Росії та Казахстану

Користувачі соціальних мереж публікують кадри із пробками на пунктах в’їзду з Росії до Казахстану.

За даними видання “Уральський тиждень”, це відео знято вночі на прикордонному переході Маштаково – Сирим у Західно-Казахстанській області.

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На іншому пункті в’їзду до Західно-Казахстанської області поблизу російського селища Озинки також з’явилися кілометрові затори. Автор відео каже, що стоїть у черзі близько 10 години без руху.

Автомобільні черги на відео також оприлюднює костанайська “Наша газета”. Автор ролика повідомляє, що такі черги утворились у місті Троїцьку. При цьому коментатори зазначають, що на цьому прикордонному пункті пробки виникали часто й раніше.

Судячи з фотографій, люди також переходять кордон пішки.

Крім того, у Telegram з’явилося кілька груп, в яких користувачі діляться особистим досвідом та допомагають один одному у переїзді та релокації бізнесу до Казахстану.

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