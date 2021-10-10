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КАЗАХСТАН

У Казахстані прогримів вибух на складі боєприпасів

Євгеній Подольський

Новий вибух стався на складі боєприпасів в Жамбилська області Казахстану, передає прес-служба Міністерства оборони країни.

«10 жовтня 2021 року біля 7.20 на території складу інженерних боєприпасів в селищі Сарикемер Жамбилської області відбулося спрацьовування пошкодженого раніше пожежею вибухонебезпечного предмета. Далекого розльоту осколків і фрагментів в результаті вибуху не було. Роботи в цей час не проводилися, поруч люди не перебували. Пошкодження будівель і будівель не нанесено. Обстановка в районі стабільна», – прокоментували в прес-службі відомства.

У міністерстві відзначили, що на території складу буде проводитися контрольоване знищення боєприпасів.

За повідомленням Міноборони, в даний час тривають роботи з очищення технічної території від вибухонебезпечних предметів, де 26 серпня сталася пожежа.

Нагадаємо, у військовій частині поблизу села Кайнар в Байзакскому районі Жамбилської області, сталося загоряння біля одного зі складів, потім пішла серія вибухів, причини яких встановлюються. Число загиблих під час вибуху в Жамбилська області досягла 17 осіб. Пошуки одного зниклого співробітника Міноборони тривають досі.

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