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Казахстан

Столицю Казахстану Нур-Султан знову перейменують на Астану

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Столицю Казахстану Нур-Султан знову перейменують на Астану

Мешканці Казахстану підтримали ідею перейменування столиці Нур-Султана назад в Астану.

Рішення було ухвалено під час публічних онлайн-слухань. Трансляція велася у соціальних мережах адміністрації міста.

Як зазначив заступник голови Інституту історії держави Буркітбай Аяган, роль першого президента Нурсултана Назарбаєва у становленні Казахстану є неоціненною, проте, на думку ономастичної комісії, назва столиці Астана більш відповідає вимогам, і найголовніше — дозволяє об’єднати суспільство.

Раніше жителі Казахстану зізнавалися, що так і не звикли до нової назви столиці республіки та й надалі називають Нур-Султан Астаною.

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