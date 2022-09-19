Столиця Казахстану офіційно перейменована на Астану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав поправки до Конституції, згідно з якими столиця республіки Нур-Султан знову називатиметься Астаною.

Нагадаємо, у Нур-Султан столицю було перейменовано за ініціативою Касим-Жомарта Токаєва у березні 2019 року на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва.

На початку вересня нинішнього року депутати запропонували повернути столиці колишню назву Астана, мотивуючи це тим, що називати місто ім’ям людини ще за її життя неправильно. До того ж, «народ також не прийняв нової назви столиці».

В результаті пропозиція про повернення колишньої назви столиці Казахстану була включена до конституційних поправок, прийнятих 16 вересня.