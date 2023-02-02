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Катар змінив правила в’їзду до країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Катар змінив правила в'їзду до країни

Влада Катару змінила правила в’їзду для іноземних туристів.

З 1 лютого іноземним гостям буде потрібно місцеве медичне страхування. Її зможуть видати компанії, зареєстровані в МОЗ Катару (MOPH Qatar).

Таким чином, організованим туристам доведеться оплачувати дві страховки: страховку, яка вже входить до турпакету, та катарську.

Експерти турбізнесу уточнюють, що про нововведення їм повідомили приймаючі компанії в Катарі, до відома яких цю інформацію довів катарське МОЗ.

Страховка на 30 днів коштуватиме 50 катарських ріалів. Її можна буде придбати як онлайн, так і в аеропорту. Якщо наявність поліса не стане обов’язковою умовою посадки на рейс, то туристи з картками міжнародних платіжних систем зможуть купити його після прибуття до Катару.

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