Всі розділи
ГоловнаІсландіяТуристка вирушила у відпустку мрії, що обернулася кошмаром
ІсландіяКанадаТуризм

Туристка вирушила у відпустку мрії, що обернулася кошмаром

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка вирушила у відпустку мрії, що обернулася кошмаром

Дівчина, на ім’я Емі з Канади вирішила поїхати у подорож мрії, проте не змогла знайти супутника серед друзів. Тоді вона вирішила розділити поїздку з малознайомою дівчиною, але Емі й не припускала, якою катастрофою обернеться її відпустка.

Як зізнається Емі, після того, як вони прибули до Ісландії, її компаньйонка почала показувати темну сторону характеру. У нетверезому стані дівчина напала на Емі, а потім залізла в бійку з адміністратором готелю.

Дівчину забрали до поліцейської дільниці та заарештували, а Емі була змушена продовжити подорож одна. Також дівчина зізналася: щоб не зіткнутися із знайомою надалі, вона повністю змінила свій маршрут.

“Я була розгублена, тому що не знала, що мені робити. Опинившись зовсім одна, почала знайомитися з новими людьми в хостелі і дослідити Ісландії. Незважаючи на те, що це був напружений тиждень, у результаті я все ж таки побачила північне сяйво, водоспади, гейзери та багато іншого”, – ділиться вона.

Емі зізнається, що зробила урок із цієї поїздки на все життя. Дівчина радить іншим мандрівникам ретельніше вибирати компаньйонів, щоби не опинитися на її місці.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Ірландії вирішено знищити одну з визначних пам’яток із серіалу «Гра престолів»

Ірландія
Вирішено знищити або принаймні «підкоригувати» одну з визначних пам'яток...

У Австралії знайшли та заарештували чоловіка, який зґвалтував туристку ще у 2007 році

Австралія
Кара наздогнала через 16 років після злочину — саме...

У квітні перше місто у світі почне продавати туристам вхідні квитки

Італія
З квітня 2024 року перше місто у світі офіційно...

Складено рейтинг 10 найбільш відвідуваних країн світу 2023 року

Велика Британія
Що робить напрямки найбільш відвідуваними у світі? Багата історія,...

У Єгипті запустили нову екскурсію на байках у старовинне місто-примару неподалік Хургади

Єгипет
У Єгипті вкотре продемонстрували здатність зробити визначну пам'ятку, що...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму