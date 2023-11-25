Туристка вирушила у відпустку мрії, що обернулася кошмаром

Дівчина, на ім’я Емі з Канади вирішила поїхати у подорож мрії, проте не змогла знайти супутника серед друзів. Тоді вона вирішила розділити поїздку з малознайомою дівчиною, але Емі й не припускала, якою катастрофою обернеться її відпустка.

Як зізнається Емі, після того, як вони прибули до Ісландії, її компаньйонка почала показувати темну сторону характеру. У нетверезому стані дівчина напала на Емі, а потім залізла в бійку з адміністратором готелю.

Дівчину забрали до поліцейської дільниці та заарештували, а Емі була змушена продовжити подорож одна. Також дівчина зізналася: щоб не зіткнутися із знайомою надалі, вона повністю змінила свій маршрут.

“Я була розгублена, тому що не знала, що мені робити. Опинившись зовсім одна, почала знайомитися з новими людьми в хостелі і дослідити Ісландії. Незважаючи на те, що це був напружений тиждень, у результаті я все ж таки побачила північне сяйво, водоспади, гейзери та багато іншого”, – ділиться вона.

Емі зізнається, що зробила урок із цієї поїздки на все життя. Дівчина радить іншим мандрівникам ретельніше вибирати компаньйонів, щоби не опинитися на її місці.