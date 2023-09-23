Туристам назвали дві речі у номері готелю, які потрібно і можна забирати собі

Експерт із подорожей назвала туристам дві речі в номері готелю, які потрібно і можна забирати собі, щоб зробити політ додому максимально комфортним. Про це вона записала відео та виклала його в TikTok.

Експерт з подорожей та генеральний директор медіа-агентства Travel Off Path з Канади Кашлі Кучеран стверджує, що всього кілька речей може гарантувати комфортність польоту додому з відпустки. У нещодавньому відеоролику TikTok вона запропонувала забирати з готельних номерів тапочки та шапочки для душу. Як стверджує Кашлі, готелі очікують, що гість забере з собою капці в упаковці, оскільки після того, як він їх одягне, готель вже ніколи не зможе використати їх повторно. Крім того, експерт радить забирати міні-флакони з шампунем, кондиціонером, лосьйонами та пакетики чаю та кави.

При перельоті додому Кашлі радить покласти готельні капці в ручну поклажу, а потім носити в літаку. Вони набагато зручніші і просторіші, ніж звичайне взуття, яке може здатися трохи тісним, коли тиск повітря викликає набряк ніг. Також це краще, ніж просто знімати взуття, оскільки тапочки захистять від бруду, який міг скупчитися в проході або на підлозі в туалеті.

«Якщо вас чекає далекий переліт, більшість авіакомпаній нададуть вам шкарпетки. Але вони дуже тонкі, і повірте мені, ви не захочете носити їх у туалеті. Якщо ж ви взяли із собою готельні капці, ви можете у них впевнено ходити літаком. А ще, щоб ви знали, багато авіакомпаній не пропонують тапочки в економ-або навіть бізнес-класі – лише у першому», – пояснила Кешлі.

Друга річ, яку Кашлі рекомендує забрати із собою – це шапочка для душу. Однак вона вважає, що вони потрібні не для захисту волосся, а через те, як його можна використовувати для захисту взуття та одягу. «Це чудовий спосіб захистити брудне взуття від зіткнення з рештою одягу, особливо коли ви швидко переодягаєтеся в аеропорту, і вам потрібно покласти його в багаж. Шапочка закриє всі брудні частини взуття та врятує одяг», – сказала експерт.

Поради дівчини були тепло зустрінуті та оцінені у коментарях під відео. Одна людина написала: «Я пілот, і ці лайфхаки геніальні, особливо про взуття». Інший додав: «Я купив дешеві готельні капці оптом на Amazon. Вони найкращі на рейсах та на Airbnb». Третій сказав: «Я беру із готельного номера все, що безкоштовно. Я завжди знаходжу, як можу використовувати це у крайньому випадку. Зрештою, прибиральниця їх просто викидає».