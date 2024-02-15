Студент літає до університету у Ванкувері літаком через дорогу оренду житла

Тім Чен навчається на останньому курсі університету у Ванкувері. Раніше студент винаймав житло в місті, проте через ціни, що різко підскочили, був змушений виїхати додому. Тепер Чен літає двічі на тиждень на навчання, а решту днів живе у батьків.

Чен сказав, що житло у Ванкувері подорожчало вдвічі, цінник на оренду досяг 2500 доларів на місяць. Така сума для студента виявилася непідйомною, тож він вирішив переїхати додому. Відтепер він літає з Калгарі до Ванкувера двічі на тиждень на тригодинні пари.

Поїздка туди й назад коштує йому 150 доларів, а місяць на літак він витрачає 1200 доларів.

“Політ займає трохи більше години – те саме, що сісти на автобус”, – сказав Тім.

Хлопець планує літати на пари до кінця навчання. Зазначимо, що Ванкувер лідирує у списку міст із найдорожчою орендою житла. Справа в тому, що на ринку майже немає квартир чи будинків, призначених для цих цілей. Тому студенти чи приїжджі змушені йти на крайні заходи.