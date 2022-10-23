Чи правда, що в Мертвому морі неможливо потонути

Існує думка, що у Мертвому морі неможливо потонути. Однак це місце було названо одним із найбільш смертоносних місць для купання в Ізраїлі. “DIP” розповість про це докладніше.

Мертве море омиває Ізраїль, Палестину та Йорданію. У ньому не водяться риби та морські тварини, тому що через високий вміст солей його вода непридатна для життя. Тільки деякі прості водорості та бактерії мешкають у морі, і то ближче до дна. Солоність моря становить 34%, що у десять разів перевищує кількість солі в океан.

Якщо людина плаває в Чорному морі, вона теж відчуває підтримку через вміст солі, але в Мертвому морі вода взагалі виштовхує на поверхню більшу частину тіла плавця.

У Мертвому морі можна спокійно лежати та читати книгу, не боячись укусу медузи чи нападу акул. Але чи це означає, що в ньому неможливо потонути? Виявилось, що ні. Щороку десятки туристів продовжують тонути у морі. Більше того, у 2010 році Мертве море назвали одним із найнебезпечніших місць в Ізраїлі.

Мертве море було названо другим найбільш смертоносним місцем для купання в Ізраїлі. Морем важко переміщатися, а якщо випадково опинитися в небезпечному становищі, то ще важче.

Коли твоє тіло зганяє на поверхню товща води, дотягнутися ногою або рукою до дна неймовірно важко. Загалом людина у воді нагадує буйок. І якщо відпочиваючий опиняється у небезпечному становищі, наприклад, обличчям у воді, то перевернутися практично неможливо.

Ще одна прихована небезпека полягає в попаданні води всередину, настільки солона вода завдає моментального удару по нирках. Можна отримати серйозне та летальне отруєння.