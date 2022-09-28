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LifeStyleІзраїль

Бик втікач увірвався в банк в Ізраїлі (Відео)

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Бик втікач увірвався в банк в Ізраїлі (Відео)

Чи є “бики” антикапіталістами? Це питання заінтригувало Ізраїль після того, як величезна велика рогата худоба розлютилася, вирвалася з загону і увірвалася до місцевого банку, повідомляє Agence France-Presse.

Незвичайна сцена відбулася у відділенні банку “Леумі”, розташованому в промисловому районі міста Лод поблизу мегаполісу Тель-Авів.

Бик зумів вирватися зі свого загону, розташованого неподалік банку, і опинився на паркуванні закладу, після чого увірвався у нього, повідомляє ізраїльський сайт новин Israel Hayom, який опублікував відеозапис інциденту.

Несподіване вторгнення великої тварини до банку викликало паніку серед співробітників та клієнтів, зазначило джерело.

На відео видно, що після переслідування бика кільком людям вдалося накинути йому на шию мотузку та направити до виходу.

Представник банку “Леумі” підтвердив агентству факт інциденту, заявивши, що тварина нікого не поранила і не завдала шкоди. Зрештою бика забрав його господар.

Сайт іронізує над рівнем “невдоволення” проти тарифів у цьому великому ізраїльському банку, який у понеділок досяг “безпрецедентного” рівня.

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