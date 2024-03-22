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Влада Італії запроваджує нові правила на пляжах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії вводять нові правила для пляжів
Photo by Jakob Owens on Unsplash

Слідом за Грецією нові правила для пляжів з’являться цього року та в Італії.

Так, влада має намір зобов’язати орендарів та готельєрів обладнати пляжну зону та санітарні об’єкти на ній душовими з питною водою.

Згідно з новими правилами безпеки та здоров’я, вода, яка вступає в контакт з людьми, має бути «призначена для споживання людиною». Тому вода, яка використовується для санітарних приміщень на пляжі, біля басейну та інших об’єктів, з якою контактують люди, має бути питною.

При цьому багато закладів в Італії одержують воду зі свердловин, а не з водопровідних мереж. Це проблема для багатьох операторів, готельєрів та курортів: вони повинні встигнути переобладнати свої комунікації до початку літнього сезону, що потребує витрат та погоджень.

До того ж, якщо літо буде спекотним, то централізована подача води може бути обмежена, а отже душові на пляжах не працюватимуть.

Асоціації пляжних операторів виступає проти нововведення, вимагає його скасувати та заявляє: «Щоб вимити ноги після відвідин пляжу, не слід витрачати питну воду».

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