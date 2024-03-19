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Греція вводить нові правила на пляжах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Греція запроваджує нові правила на пляжах
Photo by Nikos Zacharoulis on Unsplash

Як повідомляє Daily Express, Греція приймає нові правила для знаходження на пляжах та регулювання їх використання напередодні літнього сезону.

Відповідно до нових правил, на 70% пляжів Греції шезлонги будуть заборонені. Повністю лежаки повинні бути відсутніми на пляжах, що знаходяться в екологічних зонах, і 85% пляжів повинні залишатися вільними від шезлонгів у заповідних районах.

Там, де шезлонги дозволені, вони повинні стояти на відстані 4 м від води, між лежаками також буде певна відстань. Число відпочиваючих, що знаходяться на одній ділянці пляжу, обмежать. Власників та орендарів пляжних територій зобов’яжуть облаштовувати спортивні майданчики на кожному пляжі.

Щонайменше половину пляжів хочуть зробити громадськими, з безкоштовним доступом усіх бажаючих.

Планується використовувати безпілотники для контролю над дотриманням законів на пляжах.

Ці нововведення дозволять забезпечити рівний доступ до пляжів та створити комфортніші умови для відпочиваючих. Вони набудуть чинності вже цієї весни.

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