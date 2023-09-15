В яких країнах Європи туристи найчастіше наражаються на ризик і як захиститися від вуличних злодіїв.

Стати жертвою кишенькових злодіїв і залишитися без грошей та документів за кордоном – кошмар для тисяч мандрівників. У жвавих районах та поблизу популярних пам’яток туристам доводиться бути особливо пильними.

Зона ризику

Експерти агрегатора страховок для мандрівників склали рейтинг європейських країн за рівнем ризику пов’язаного з вуличними крадіжками.

Компанія використовувала відгуки відпускників для підрахунку кількості згадок про кишенькові злодії поблизу п’яти найбільших туристичних пам’яток кожної країни.

За результатами дослідження, популярною у іноземців країною, де вас із найвищою часткою ймовірності пограбують, якщо ви позіхаєтесь, виявилася Італія.

Ті, що приїхали помилуватися Колізеєм, фонтаном Треві та римським Пантеоном, а також Міланським собором і Галереєю Уффіці у Флоренції залишили 1906 онлайн-відгуків про вуличні крадіжки у 2022 році.

Це відповідає 463 згадкам про кишенькові злодії на кожен мільйон відвідувачів головних пам’яток Апеннін, що є найвищим показником серед усіх європейських країн.

Франція посідає друге місце за кількістю згадок про кишенькові злодії – 283 на мільйон відвідувачів. Усі п’ять пам’яток, за якими спостерігали експерти Quotezone, знаходяться у столиці країни – Парижі.

Нідерланди посіли третє місце за індексом кишенькових злодіїв.

Незважаючи на погану репутацію Барселони, Іспанія посіла лише шосте місце у списку. У відгуках було вп’ятеро менше згадок про злодійство, ніж в Італії.

Країнами з найменшою кількістю повідомлень про кишенькові злодії виявилися Ірландія (30 згадок на мільйон відвідувачів) та Польща (18).

Як захиститись від кишенькових злодіїв?

НП може статися будь-де, а популярні пам’ятки – це зручні місця, де злочинці можуть заволодіти гаманцями та сумками туристів, поки ті перебувають під враженням від побаченої краси.

Такі культові пам’ятки, як Ейфелева вежа в Парижі та фонтан Треві в Римі, особливо популярні серед кишенькових злодіїв, оскільки вони можуть пересуватися непомітно серед великого скупчення людей.

Експерт рекомендує туристам залишати цінні речі, наприклад дорогі прикраси, в сейфі в готелі.

Намагайтеся ніколи не залишати особисті речі без нагляду, оскільки страхові компанії вимагають від мандрівників розумної обережності і можуть відхилити страхові заяви про крадіжку, якщо речі залишені без нагляду.

Важливо також написати заяву в поліцію, якщо ви стали жертвою кишенькового злодія, оскільки це буде підтвердженням страхового випадку.

Також корисно мати цифрові та паперові копії важливих документів. Завантажте програму „Знайди мій телефон“ і переконайтеся, що всі ваші дані збережені в резервній копії, а фотографії автоматично завантажуються на один із хмарних сервісів.