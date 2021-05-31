В Італії стрімко розвивається туризм класу люкс

Італія – ​​одна з найпопулярніших країн в світі, тому туризм також є одним з основних двигунів італійської економіки, складаючи 13% ВВП країни. Зокрема, сегмент туризму класу люкс в Італії показує вражаючі результати, його поточна ємність становить 25 мільярдів євро.

Однак 25 мільярдів євро можуть зрости від 60 до 100 мільярдів, або 3% ВВП, якщо взяти до уваги всі прямі і непрямі витрати і споживання, а також загальне позитивне вплив на певні регіони.

Експерти підтверджують важливість сектора

«Люкс туризм в Італії має природну тенденцію до міжнародного вектору розвитку. Тільки уявіть, що саме іноземці приносять 80% доходів сектора», – зазначив Массімо Гаравалья, міністр туризму Італії.

«Уряд виділив значну кількість національних і міжнародних фондів на модернізацію сегмента, в тому числі з точки зору сталого розвитку», – додав міністр.

Експерти відзначають, що мандрівники в сегменті люкс витрачають в дев’ять разів більше, ніж в середньому. Так само відзначається, що розвиток сектора може привести до експоненціального зростання суміжних галузей і стати стратегічним важелем зростання економіки Італії.

Важливо підкреслити розмір цього ринку, але, перш за все, виняткову здатність мультиплікатора, яку сектор має не тільки з точки зору вигод для економічного зростання, але і для репутації країни. Багато з туристів з високими витратами є лідерами думок і стають законодавцями мод по відношенню до Італії в своїх країнах.

Найбажаніший, але не найвідвідуваніший

За наявними оцінками, Італія найбажаніша країна серед «елітних туристів», але не найбільш відвідувана. Наприклад Франція і Великобританія попереду. Отже, потенціал розвитку сегмента заможних мандрівників в рази більше, ніж в даний час.

Сьогодні Італія отримує тільки трьох з десяти заможних туристів. Експерти вважають, що слід мати стратегічний план розвитку сектора.

Не можна не помітити, що близько 80% китайських туристів-мільйонерів ніколи не бували на італійському півострові. Більш того, італійські елітні туристи, які сьогодні вибирають закордонні напрямки (1-3 мільйона поїздок в рік), так само можуть бути частково залучені.

Таким чином, якість люкс-туризму в Італії незаперечно, так само як і його потенціал. Однак зараз країна повинна ще багато працювати з наявними в її розпорядженні інструментами для розвитку конкурентоспроможності сектора на довгі роки вперед.