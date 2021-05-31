В Италии стремительно развивается туризм класса люкс

Италия — одна из самых популярных стран в мире, поэтому туризм также является одним из основных двигателей итальянской экономики, составляя 13% ВВП страны. В частности, сегмент туризма класса люкс в Италии показывает впечатляющие результаты, его текущая емкость составляет 25 миллиардов евро.

Однако 25 миллиардов евро могут вырасти от 60 до 100 миллиардов, или 3% ВВП, если принять во внимание все прямые и косвенные расходы и потребление, а также общее положительное влияние на определенные регионы.

Эксперты подтверждают важность сектора

«Люкс туризм в Италии имеет естественную тенденцию к международному вектору развития. Только представьте, что именно иностранцы приносят 80% доходов сектора», — отметил Массимо Гаравалья, министр туризма Италии.

«Правительство выделило значительное количество национальных и международных фондов на модернизацию сегмента, в том числе с точки зрения устойчивого развития», — добавил министр.

Эксперты отмечают, что путешественники в сегменте люкс тратят в девять раз больше, чем в среднем. Так же отмечается, что развитие сектора может привести к экспоненциальному росту смежных отраслей и стать стратегическим рычагом роста экономики Италии.

Важно подчеркнуть размер этого рынка, но, прежде всего, исключительную способность мультипликатора, которую сектор имеет не только с точки зрения выгод для экономического роста, но и для репутации страны. Многие из туристов с высокими тратами являются лидерами мнений и становятся законодателями мод по отношению к Италии в своих странах.

Самый желанный, но не самый посещаемый

По имеющимся оценкам, Италия самая желанная страна среди «элитных туристов», но не самая посещаемая. Например Франция и Великобритания впереди. Следовательно, потенциал развития сегмента состоятельных путешественников в разы больше, чем в настоящее время.

Сегодня Италия получает только трех из десяти состоятельных туристов. Эксперты считают, что необходим стратегический план развития сектора.

Нельзя не заметить, что около 80% китайских туристов-миллионеров никогда не бывали на итальянском полуострове. Более того, итальянские элитные туристы, которые сегодня выбирают зарубежные направления (1-3 миллиона поездок в год), так же могут быть частично вовлечены.

Таким образом, качество люкс-туризма в Италии неоспоримо, равно как и его потенциал. Однако сейчас страна должна еще много работать с имеющимися в ее распоряжении инструментами для развития конкурентоспособности сектора на долгие годы вперед.