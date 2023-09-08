Всі розділи
ГоловнаІталіяСелфі за 5000 євро: німецький турист пошкодив знаменитий фонтан у Флоренції
ІталіяТуризм

Селфі за 5000 євро: німецький турист пошкодив знаменитий фонтан у Флоренції

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Селфі за 5000 євро: німецький турист пошкодив знаменитий фонтан у Флоренції

Безрозсудна поведінка туристів продовжує розбурхувати італійське суспільство. Попри численні попередження, величезні штрафи та інформаційні таблички про „всесвітнє надбання“, деякі іноземні мандрівники, як і раніше, не зважають на культурні цінності.

Минулого тижня, в ніч із суботи на неділю, молодий чоловік з Німеччини заліз на відомий фонтан Нептун на площу Синьйорії у Флоренції, щоб зробити селфі. Внаслідок його необачного вчинку від колісниці Нептуна відламався шматок мармуру, пошкоджено також копита одного з коней.

Місцева поліція затримала молодика через кілька годин, вистеживши його місцеперебування за допомогою вуличних камер. За оцінками, сума збитків становить близько 5000 євро. Окрім того, туристу загрожує великий штраф.

Фонтан Нептуна був замовлений в 1559 герцогом Флоренції Козімо I Медічі на честь весілля його сина Франческо Медічі I з Іоанною Австрійською. Фігура Нептуна висотою 4,2 метра, виготовлена з апуанського мармуру, нагадувала обличчя великого герцога Козімо. Фонтан було введено в експлуатацію у 1565 році.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Вечірка на одного: у США ведмідь вдерся в будинок і випив усе пиво

США
У США триногий ведмідь, якого через фізичну особливість в...

Робітники пробили величезну дірку у Великій китайській стіні, щоб скоротити шлях до роботи

Китай
Частину Великої китайської стіни було серйозно пошкоджено будівельниками у...

Зроби тату – проїзний безкоштовно. В Австрії обурилися ініціативою влади

Австрія
Уряд Австрії провів незвичайну кампанію. Річний проїзний на будь-який...

В Іспанії туристів попередили про наближення екстремальної погоди

Іспанія
Після екстремальної спеки Іспанія знову піднесе туристам погодний сюрприз...

Турист намагався вивезти з пляжу Сардинії понад 40 кг каменів

Італія
Французький турист був заарештований під час посадки на борт...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму