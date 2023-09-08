Селфі за 5000 євро: німецький турист пошкодив знаменитий фонтан у Флоренції

Безрозсудна поведінка туристів продовжує розбурхувати італійське суспільство. Попри численні попередження, величезні штрафи та інформаційні таблички про „всесвітнє надбання“, деякі іноземні мандрівники, як і раніше, не зважають на культурні цінності.

Минулого тижня, в ніч із суботи на неділю, молодий чоловік з Німеччини заліз на відомий фонтан Нептун на площу Синьйорії у Флоренції, щоб зробити селфі. Внаслідок його необачного вчинку від колісниці Нептуна відламався шматок мармуру, пошкоджено також копита одного з коней.

Місцева поліція затримала молодика через кілька годин, вистеживши його місцеперебування за допомогою вуличних камер. За оцінками, сума збитків становить близько 5000 євро. Окрім того, туристу загрожує великий штраф.

Фонтан Нептуна був замовлений в 1559 герцогом Флоренції Козімо I Медічі на честь весілля його сина Франческо Медічі I з Іоанною Австрійською. Фігура Нептуна висотою 4,2 метра, виготовлена з апуанського мармуру, нагадувала обличчя великого герцога Козімо. Фонтан було введено в експлуатацію у 1565 році.