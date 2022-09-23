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На Сицилії власник готелю потрапив до лікарні через рахунок за електроенергію

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Сицилії власник готелю потрапив до лікарні через рахунок за електроенергію

Видання Giornale di Sicilia пише, що власник готелю на Сицилії (Італія) опинився в лікарні після отримання надто великого рахунку за електроенергію.

Чоловік отримав рахунок за електрику, який виявився більшим за попередній майже в 10 разів: він склав 83 000 євро, які мають бути сплачені до 9 жовтня.

За словами готельєра Давіда Белліттері, місяцем раніше ця сума не перевищила б і 9 000 євро. Тепер йому доведеться закрити готель із 1 жовтня.

Як розповів чоловік, отримавши рахунок він «більше нічого не бачив» і «ніколи не відчував такого відчуття». Він опритомнів у лікарні, і зараз уже почувається краще.

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