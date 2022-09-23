На Сицилії власник готелю потрапив до лікарні через рахунок за електроенергію

Видання Giornale di Sicilia пише, що власник готелю на Сицилії (Італія) опинився в лікарні після отримання надто великого рахунку за електроенергію.

Чоловік отримав рахунок за електрику, який виявився більшим за попередній майже в 10 разів: він склав 83 000 євро, які мають бути сплачені до 9 жовтня.

За словами готельєра Давіда Белліттері, місяцем раніше ця сума не перевищила б і 9 000 євро. Тепер йому доведеться закрити готель із 1 жовтня.

Як розповів чоловік, отримавши рахунок він «більше нічого не бачив» і «ніколи не відчував такого відчуття». Він опритомнів у лікарні, і зараз уже почувається краще.