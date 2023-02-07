Італія збільшила квоту щодо дозволів на роботу для іноземців на 2023 рік

Влада Італії оголосила про рішення збільшити у 2023 році квоту на отримання дозволів на роботу для іноземних некваліфікованих працівників та заявників на отримання стартап-візи з третіх країн до 82 705 місць.

За даними уряду, цього року запит на дозвіл на роботу зможуть на 7 000 більше іноземців, ніж минулого. Збільшуючи квоту дозволів на роботу, Італія хоче вирішити проблему нестачі робочої сили по всій країні.

Квоти на роботу призначені для заявників на певних ринках і не поширюються на іноземців із «висококваліфікованими дозволами на роботу».

Із загальної кількості місць на цей рік 44 000 зарезервовано для сезонної роботи, 31 205 – для працевлаштування у таких галузях, як туризм, телекомунікації та будівництво.

Ще 7 000 вакансій доступні іноземцям, які мають посвідку на проживання в Італії або іншій країні ЄС, і бажаючим змінити свій статус.

Нарешті, 500 місць зарезервовано для самозайнятих, включаючи власників стартапів, підприємців, відомих артистів, керівників, аудиторів та членів рад директорів італійських компаній, які обіймають свою поточну посаду не менше трьох років.

Заявки на отримання дозволів на роботу за квотою 2023 року можна подавати з 27 березня 2022 року. Заяви обіцяють розглянути протягом 30 днів після подання, і документ буде автоматично відправлений до італійських дипломатичних представництв, які відповідають за видачу віз.

У сільськогосподарському секторі Тоскани сьогодні зайнято близько 24 000 робітників-мігрантів — це понад 53 відсотки від загальної кількості працівників. Згідно з прогнозами експертів, найближчими роками їх кількість лише збільшуватиметься.