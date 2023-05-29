Човен із понад 20 туристами на борту затонув на півночі Італії

Туристичний човен із понад 20 пасажирами на борту затонув на півночі Італії, передає Daily Mail.

Судно перевозило 25 людей, які святкували день народження. Човен затонув через сильний вітер між містами Сесто-Календе та Арона, а всі, хто знаходився на борту, опинилися у воді.

Загинули щонайменше двоє людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Як зазначають рятувальники, їхній пошук триває, до робіт залучено гелікоптери та санітарну авіацію.

🔴 #Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza: salve 19 persone. Operazioni di ricerca in corso di alcune persone segnalate come disperse, #vigilidelfuoco al lavoro con soccorritori acquatici, sommozzatori, elicottero [#28maggio 20:45] pic.twitter.com/1cubDhLxg9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

На початку року в результаті краху човна з мігрантами біля берегів південної Італії загинули щонайменше 58 людей.