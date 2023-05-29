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ІталіяТуризм

Човен із понад 20 туристами на борту затонув на півночі Італії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Човен із понад 20 туристами на борту затонув на півночі Італії

Туристичний човен із понад 20 пасажирами на борту затонув на півночі Італії, передає Daily Mail.

Судно перевозило 25 людей, які святкували день народження. Човен затонув через сильний вітер між містами Сесто-Календе та Арона, а всі, хто знаходився на борту, опинилися у воді.

Загинули щонайменше двоє людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Як зазначають рятувальники, їхній пошук триває, до робіт залучено гелікоптери та санітарну авіацію.

На початку року в результаті краху човна з мігрантами біля берегів південної Італії загинули щонайменше 58 людей.

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