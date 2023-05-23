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ІталіяМедицинаТуризм

50-річному туристові загрожує ампутація пеніса після бурхливого відпочинку на популярному італійському курорті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

У лікарні італійського курортного міста Гроссето у тяжкому стані перебуває 50-річний турист із Німеччини, який у своїх апартаментах займався сексом 24 години без зупинки. Чоловіку загрожує ампутація пеніса, пише видання Mirror.

Німецький турист і його дружина кохались у своїй квартирі в Кастель-дель-П’яно протягом майже доби. Після цього чоловік відчув серйозне нездужання та на початку місяця потрапив до місцевої лікарні. Через тиждень після госпіталізації його стан залишався важким, зараз турист перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чоловіка діагностовано септичний шок, що спричинив некроз статевого члена та мошонки. Через це туристу загрожує ампутація пеніса.

Також в Італії минулого місяця повідомлялося, що невмілий уролог потрапив під слідство після того, як ампутував пеніс пацієнта через неіснуючу пухлину. Місцевого 35-річного хірурга звинувачують у завданні серйозних травм неназваному пацієнту у регіоні Тоскана у 2018 році. Чоловік, якому зараз 68 років, вирішив подати до суду та вимагає компенсацію у розмірі 400’000 євро.

Пацієнт сказав, що йому завдано «дуже серйозних збитків», і що він заслуговує на компенсацію за фізичну втрату статевого члена, а також за перенесену психологічну травму. Кажуть, хірург, який проводив операцію, мав велику повагу, але більше не працює в лікарні в Тоскані і переїхав до Мілана.

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