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Влада Іспанії має намір захиститися від британських алкоголіків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Іспанії має намір захиститися від британських алкоголіків

На заході Іспанії на Балеарських островах, зокрема на Мальорці, хочуть упоратися з напливом туристів із Британії, яких приваблює дешевий алкоголь.

Є дані статистики, які показують, що на 1,2 млн місцевих жителів у сезон припадає понад 600 000 туристів, переважна маса яких приїжджає на острови лише за дешевими міцними напоями.

Відомо, що на островах запроваджувалися штрафи для іноземних алкоголіків, але вони не виявилися ефективними.

Влада островів закликає уряд Іспанії виділити їм гроші на скупку всіх дешевих готелів (1-3 зірки), а також різних дешевих нічних барів та забігайлівок. На місці цих закладів необхідно звести гарні готельні та пристойні заклади, до яких приїжджатимуть не алкоголіки з Британії, а платоспроможні туристи з усього світу.

За даними видання, на островах доведеться ліквідувати близько 40 000 токсичних закладів. Щоб викупити ці будівлі, необхідно не менше 10 млн євро.

Влада островів також зазначила, що зростання безробіття не буде через перепрофілювання злачних місць у пристойні заклади.

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