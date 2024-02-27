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В Іспанії запровадили жорсткі правила поведінки та великі штрафи для туристів на пляжі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії запровадили жорсткі правила поведінки та великі штрафи для туристів на пляжі
Photo by Martijn Vonk on Unsplash

Перелік дій, за які туриста можуть оштрафувати на пляжах популярного курорту Бенідорм, нагадали іспанські ЗМІ. Зокрема названо просте, але зовсім неочевидне правило, за порушення якого передбачено штраф до 1200 євро.

Як виявилося, термін перебування на пляжі обмежений за часом. І якщо туристів зловлять на купанні в морі між опівночі та 7 години ранку, вони ризикують заплатити штраф у сумі від 760 до 1200 євро. Згідно з запевненнями місцевої влади, обмеження часу введені з міркувань безпеки, а також для того, щоб служби могли провести прибирання територій.

Як зазначили ЗМІ, на більшості пляжів Бенідорма є вказівники, які нагадують туристам, що їм можна, а що робити не можна. І на них дуже радять звертати увагу, бо шансів попрощатися із грошима надзвичайно багато. Наприклад, на курортах заборонено куріння. Якщо вас зловлять, вам може загрожувати штраф до 2000 євро.

Сміливці, що купаються в морі біля червоного прапора, мають приготувати 1000 євро для штрафу. Найменше доведеться заплатити за пляжний волейбол поза відведеними майданчиками – близько 120 євро.

Туристи, які прийшли в пляжний душ із шампунем та милом, заплатять 650 євро за екологічне забруднення. Є навіть штраф для тих, хто мочиться в морі – він становить 150 євро, правда, як проводиться перевірка – не пояснюється.

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