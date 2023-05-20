В Іспанії вигадали новий штраф для туристів: під удар потрапили любителі музики

Влада Іспанії випустила попередження для туристів, що вони ризикують бути оштрафованими на суму понад 200 євро, якщо їздитимуть велосипедом у навушниках.

Як пише SchengenVisaInfo, відповідна заборона діє в Іспанії ще з 2014 року, проте далеко не всі туристи, які приїжджають до країни, про неї знають.

“Велосипедисти, упіймані в навушниках, можуть заплатити штраф у розмірі 200 євро в Іспанії”, – пояснила керівник групи Cycle SOS Лена Фарнелл.

При цьому вона наголосила, що відповідна норма діє в країні з метою безпеки, оскільки у навушниках велосипедисти не чують інші звуки на дорозі, такі як сигнали транспортних засобів чи крики пішоходів. Відсутність навушників дозволяє їм краще відчувати своє оточення, що має мінімізувати кількість дорожньо-транспортних пригод.

“Ношення навушників під час їзди на велосипеді може становити загрозу безпеці для вас та інших учасників дорожнього руху. Прослуховування музики ставить під загрозу здатність велосипедиста чути дорожній рух, у тому числі сирени машин екстрених служб”, – зазначила Фарнелл.

Також вона зауважила, що схожі норми діють і в інших країнах Європи.

“Італія та Португалія займають іншу позицію, вимагаючи, щоб велосипедисти носили лише один навушник під час їзди на велосипеді, зі штрафом у розмірі близько 160 євро, якщо ви носите обидва навушники під час їзди на велосипеді”, – розповіла Фарнелл.

Як повідомляв DIP, раніше стало відомо, що у новому туристичному сезоні на 28 пляжах трьох найпопулярніших курортів Балеарських островів (Іспанія) буде заборонено куріння.

Зокрема, цього літа список вільних від тютюнового диму поповнили чотири пляжі на Майорці та ще п’ять на Ібіці.