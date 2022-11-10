В Іспанії продають ціле село за ціною будинку

Незвичайний вид нерухомості продають у Іспанії. У продаж потрапило ціле село. Ціна питання – 240 тис. євро.

В Іспанії будь-який бажаючий може придбати у власність село. Потенційні покупці отримали можливість стати власниками населеного пункту, який пустує вже понад 30 років.

Йдеться про поселення Сальто-де-Кастро, розташоване неподалік кордону з Португалією.

2008 року з села хотіли зробити туристичний центр, проте ці плани не справдилися через глобальну економічну кризу. Нещодавно власники вирішили продати нерухомість. Коштує Сальто де Кастро 240 тис. євро. Зазначається, що на ці гроші у Мадриді можна купити один будинок.