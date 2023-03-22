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ІспаніяТуризм

В Іспанії поширюється новий спосіб крадіжки речей з машин туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Будьте уважні: в Іспанії поширюється новий спосіб крадіжки речей з машин туристів

Якщо ви їдете до Іспанії на відпочинок на автомобілі (власному або взятому напрокат), то будьте пильні – в країні набирає популярності новий спосіб пограбування. Шахраї зупиняють автомобілі на дорозі, намагаючись переконати водія, що машина має проблеми з колесами, тим самим отримуючи можливість вкрасти речі мандрівників.

“З літа минулого року до теперішнього часу в Європі, особливо в Іспанії та Італії, ми зафіксували незвичайно велику кількість крадіжок особистого майна. Цього разу до страхової компанії If у Литві надійшла незвичайна заява — люди вирушили до Іспанії у тривалу поїздку, орендували там машину, а дорогою їх автомобіль зупинили і вкрали речі. Опинившись у такій ситуації, важливо знати свої права і до кого звернутися за допомогою”, – говорить Інга Драуле, менеджер з туристичних продуктів страхової компанії If.

Крадіжка сталася під час руху автомагістраллю. Литовську машину випередив автомобіль і почав подавати ознаки того, що щось не так і потрібно негайно зупинитися. Після того, як обидві машини зупинилися і пасажири чужої машини вийшли з неї, вони почали показувати жестами, що в литовців горять шини. Поки туристи намагалися зрозуміти, що сталося, один із жестикулюючих швидко схопив сумки мандрівників та втік.

“У подібній ситуації головне не розгубитися, а відразу вжити заходів. Після крадіжки слід негайно звернутися до поліції. Литовці швидко зв’язалися з правоохоронними органами, і зараз іспанська влада розслідує цей інцидент”, – розповідає Інга Драуле.

Подорожуючи автомобілем, важливо вивчити можливі небезпеки та прислухатися до профілактичних порад про те, як діяти в подібних ситуаціях. “Подорожуючи автомобілем головне — не втрачати пильність. Наприклад, виходячи з машини для того, щоб сфотографувати гарний пейзаж, обов’язково потрібно замкнути машину. А якщо автомобіль використовується ще й для проживання, то його необхідно паркувати на спеціально відведених місцях. Досвід компанії If показує, що паркування транспортного засобу в непередбаченому для нього місці може сприяти крадіжці з автомобіля або навіть викрадення самої машини Ще один дуже важливий запобіжний захід — по можливості замикати машину зсередини під час руху, щоб грабіжники не могли потрапити в машину і вкрасти речі водія і пасажирів. Ці запобіжні заходи слід вживати не тільки при поїздках за кордон, оскільки подібні крадіжки можуть відбутися і в Латвії”, – пояснює представниця If.

Було відмічено, що під час свят люди стають більш розсіяними. За даними If, середній розмір компенсації за втрату майна за кордоном через крадіжку становить 500 євро. Перед плануванням поїздки в іншу країну часто попереджають, щоб вони були особливо уважні до своїх особистих речей у таких місцях, як метро чи поїзд. У великих містах рекомендується носити сумки близько до тіла, щоб завжди бачити свої речі та тримати їх у безпеці. А виходячи з машини, важливо не залишати особисті речі (телефон, сумку, ноутбук, фото/відеоапаратуру, спортивний інвентар тощо) на чільному місці.

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