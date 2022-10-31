Уряд Іспанії попередив туристів про небезпеку соціального бунту

Уряд Іспанії випустив нове попередження для всіх іноземних мандрівників про небезпеку нових сплесків протестів у столиці країни, щоб під час поїздки туди вони знали: масові заворушення можуть статися «без попередження», і закликали відпочиваючих бути пильними.

Іспанія – неймовірно популярна туристична країна, і туристи люблять приїжджати туди як влітку, так і холодні місяці, щоб погрітися на зимовому сонці. Тим не менш, ті, хто приїжджає в цей район, повинні бути обізнані про деякі нові урядові рекомендації щодо їх поїздок, повідомив Express.

Цього разу хвиля соціальних масових бунтів пов’язана не з запровадженням ковідних обмежень – влада їх послаблює, а вартість життя, що значно подорожчала. “Демонстрації, політичні збори або марші можуть відбуватися в Іспанії практично без попередження, особливо в містах”. Туристам, які приїжджають до країни, рекомендується «слідувати порадам поліції та місцевої влади. Хоча переважна більшість демонстрацій мають мирний характер, існує ризик окремих випадків заворушень чи насильства. Якщо ви знаходитесь в районах, де відбуваються демонстрації, і поблизу них, зберігайте пильність і швидко йдіть, якщо є ознаки заворушень», – йшлося в офіційному попередженні.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, у столиці спалахнули протести. Демонстранти вимагали підвищення заробітної плати та пенсій відповідно до інфляції, оскільки криза вартості життя продовжує охоплювати Європу. Повідомлялося, що на акцію протесту в Мадриді вийшли 3000 людей.

19 жовтня аналогічний мітинг відбувся у курортній Барселоні, коли сотні активістів затримали відкриття міжнародного ярмарку нерухомості. Їхній масовий вихід на вулиці також був пов’язаний із загостренням кризи вартості життя в країні. Того дня протестувальники закидали учасників фарбою. Поліція затримала частину активістів.

Через зростання соціального хвилювання іспанський уряд попередив іноземних туристів, які прямують до країни на Піренеях, що такі протести можуть відбутися «без попередження» і закликали бути готовими до цього.

Щодо злочинності в Іспанії, уряд порадив гостям бути уважними до вуличної злочинності, особливо до злодіїв, які використовують методи відвернення уваги. Вони також рекомендували мандрівникам подбати про важливі особисті речі, купити собі напої та постійно стежити за ними, щоб переконатися, що в них немає домішок.

Що стосується прикордонних санітарних обмежень, то нині для тих, хто в’їжджає до Іспанії, вони не діють. «З 21 жовтня 2022 року всі обмеження на поїздки через COVID-19 для мандрівників до Іспанії було знято. Правила, які раніше застосовувалися до мандрівників, які приїжджають до Іспанії, більше не є актуальними. Від вас більше не потрібно пред’являти докази повної вакцинації, негативного тесту на COVID-19, одужання від COVID-19 за останні шість місяців, більше не потрібно заповнювати форму контролю за станом здоров’я перед поїздкою», – свідчило офіційне керівництво країни.