Туристам розповіли, як захиститися від кишенькових злодіїв у переповнених містах

Кишенькові крадіжки – поширена проблема у популярних містах, і саме захоплені екскурсіями туристи часто стають цілями злодіїв.

Як пише Travel Off Path, щодня в усьому світі реєструється понад 400 тисяч випадків кишенькових крадіжок, а одна третина страхових випадків припадає на втрату чи крадіжку цінностей.

Експерти з подорожей пояснюють, що коли люди перебувають у новому місці, у них може виникнути спокуса послабити пильність. Зрештою вони приїжджають туди у відпустку і просто хочуть добре провести час. Саме тому туристи є природною мішенню для кишенькових злодіїв. Тому щоб уникнути кишенькових крадіжок, важливо зберігати пильність та тримати свої цінності у безпеці.

П’ять способів не стати жертвою кишенькових крадіжок цього літа

1. Будьте обережні у переповнених місцях. Кишенькові злодії люблять працювати в місцях з інтенсивним рухом і де точно буде багато туристів. Коли ви перебуваєте в натовпі, вас легко можна штовхнути, і це полегшує кишеньковим умовам, щоб підібратися до вас і отримати доступ до ваших цінностей.

Зони з інтенсивним рухом, як правило, є місцями, де є фактори, що відволікають. Незалежно від того, чи перебуваєте ви на вокзалі, намагаючись спланувати свою подорож, чи робите селфі на популярній туристичній пам’ятці, ви, ймовірно, будете дезорієнтовані або зосередитеся на чомусь іншому.

Одна з найпоширеніших тактик кишенькових крадіжок називається “штовхні та піди”. Один злодій вдасться, що випадково натрапив на вас, а його спільник обчистить ваші кишені, поки ви відволікаєтесь.

2. Не світіть своїми цінностями. Часто заходи, спрямовані на запобігання кишеньковим крадіжкам у популярних туристичних місцях, насправді можуть бути використані кишеньковими злодіями у своїх інтересах. Наприклад, попереджувальні знаки “Остерігайтеся кишенькових злодіїв” або “Тут орудують кишенькові злодії” на популярних локаціях. Коли туристи читають такі вивіски, вони інстинктивно перевіряють свої цінності, щоб переконатися, що їхня власність знаходиться там, де її залишили. Але насправді таким чином туристи показують кишеньковим злодіям, де саме вони зберігають свої цінності.

У цьому випадку найпростіше захистити свої цінності, тримаючи їх у передній частині тіла, наприклад, у поясній сумці. Якщо ви інстинктивно потягнетесь, щоб перевірити свої цінності, міцно тримайте їх у руці, доки залишите “зону ризику” . Це відлякає кишенькових злодіїв і дозволить вам відразу ж відчути, якщо хтось потягнеться до вашого гаманця або телефону.

3. Будьте обережні біля банкомату. Скімінг кредитних карт – це афера, яка може коштувати туристам значну суму, але, на щастя, цього шахрайства легко уникнути. Достатньо не спілкуватися ні з ким, хто наближається до вас, коли користуєтеся банкоматом. Часто злодії вдають, що вони можуть допомогти вам отримати доступ до ваших грошей, уникаючи при цьому комісій місцевих банків, але насправді вони хочуть використовувати пристрій для скіммінгу карт, щоб отримати доступ до даних вашої картки.

Також намагайтеся не користуватися банкоматами в малолюдних місцях, особливо якщо ви подорожуєте поодинці. Якщо хтось стоїть надто близько до вас, коли ви намагаєтеся зняти готівку, скасуйте транзакцію та використовуйте інший банкомат.

Якщо ви все ще не впевнені, чи безпечно користуватися банкоматом, подумайте про те, щоб оплачувати товари та послуги карткою, а не знімати готівку. У багатьох готелях також є банкомати або служби обміну валюти, які є безпечними та надійними.

4. Не показуйте готівку. Спробуйте замаскувати своє багатство. Якщо вам потрібно дістати гаманець, щоб заплатити за щось, дістаньте тільки гроші, які вам потрібні, а не діставайте всю пачку. І ніколи не рахуйте свої гроші публічно.

Ви також можете приховати своє багатство, залишивши будь-які великі або дорогі прикраси вдома або зберігаючи їх у сейфі свого готельного номера. Також краще уникати дорогого дизайнерського одягу від великих брендів. Якщо ви виглядаєте дорого або вихваляєтеся дорогими речами, то ви натякаєте, що у вашому гаманці є щось цінне. Адже хоча немає нічого поганого в тому, щоб виділятися з натовпу, це також робить вас очевидною мішенню для кишенькових злодіїв.

Ще одна порада – постарайтеся не виглядати туристом.

5. Розпізнайте кишенькових злодіїв. Зрештою, найкращий спосіб уникнути кишенькових крадіжок – розпізнавати кишенькових злодіїв і розуміти, як вони діють. Якщо ви помітили, що хтось тиняється в громадському місці, оглядаючи перехожих або їх гаманці та сумки з покупками, то це може бути кишеньковий злодій.

Якщо незнайома або малознайома вам людина занадто фамільярна, обіймає вас або стоїть надто близько, пропонуючи вказівки або поради, то вона також може бути кишеньковим злодіям. При цьому пам’ятайте, що кишенькові злодії працюють у команді, тому ваш новий знайомий може відволікти вас, щоб його спільник міг забрати ваш гаманець.

Як повідомляв DIP, раніше Італію було визнано країною Європи з найбільшою кількістю кишенькових злодіїв, жертвами яких нерідко стають саме туристи.