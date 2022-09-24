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ІспаніяТуризм

Названо іспанські курорти, де найбільше домагань та зґвалтувань

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо іспанські курорти, де найбільше домагань та зґвалтувань

Іспанські експерти заявили, що існує зв’язок між високим рівнем молодіжного туризму та сексуальними злочинами.

Професор соціології Мікель Новаджра вважає, що туризм на “тусовочних” курортах створює “можливості” для скоєння сексуального насильства. Серед деяких туристів на таких курортах панує правило “все дозволено”. Вони вважають, що тут можуть робити те, що у своїй країні їм заборонено:

“Приїжджає турист, і один-два тижні він може робити, що хоче”.

При цьому, за словами соціолога, найбільше домагань трапляється на курортах, куди приїжджають багато британців.

За даними експертів, кількість зареєстрованих сексуальних зазіхань особливо велика на таких курортах, як Магалуф, Майорка, а також в інших популярних курортах, таких як Сант-Антоніо на Ібіці.

Соціолог додав, що зростаюча «об’єктивізація жінок» через соціальні мережі також є причиною зростання кількості випадків.

Експерти припустили, що персонал нічних клубів та інших вечірніх закладів має пройти додаткову підготовку до роботи в ризикованих ситуаціях.

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