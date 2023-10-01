Названі найкращі країни для жінок, які полюбляють подорожувати поодинці

Найкращі країни для жінок, які подорожують поодинці, назвали експерти компанії Moneytransfers. Вони зазначили, що жінки частіше подорожують поодинці, ніж чоловіки — і у своєму дослідженні вони врахували саме ті аспекти, які хвилюють жінок, які саме подорожують поодинці.

Згідно з їхніми заявами, у розрахунок приймалися не тільки такі показники як середня вартість квитка на транспорт в один бік та середня ціна готелю, а й індекс злочинності та оцінка індексу безпеки, також було враховано результати індексу гендерної рівності (GEI).

У результаті топ-10 виявився наступним.

Хорватія, Європа: країна на думку дослідників не тільки «наповнена історичними містами та природною красою», але також має велику кількість готелів на будь-який смак. Також у країні низький рівень злочинності, що робить її надзвичайно безпечним місцем для подорожей. Нова Зеландія, Океанія — дістатися до країни непросто, але вона відома природною красою, а також розвагами та дружелюбними місцевими жителями, крім того, у неї найвдаліший рейтинг гендерної рівності, що робить її чудовим місцем для відвідування жінок. Португалія, Європа — її сильними сторонами назвали сонце, море, серфінг і низький рівень злочинності. Швеція, Європа — вона також має добрий рейтинг Індексу ґендерної рівності (27,91), поступаючись лише Новій Зеландії. Японія, Азія — незважаючи на вельми специфічне ставлення до жінок у місцевій культурі, країна відрізняється чудовими пам’ятками, а рівень злочинності тут найнижчий у світі. Нідерланди, Європа — також одне з найпопулярніших місць серед жінок, які подорожують поодинці? Їх залучають культурні заходи та низький показник злочинності. Норвегія, Європа — фіорди, північне сяйво та один із найвищих показників безпеки роблять країну популярною у туристів. Іспанія, Європа — тут «кожен знайде щось для себе, чи то відпочинок на пляжі в Сан-Себастьяні, чи знайомство з космополітичним містом Барселона». Індекс ґендерної рівності тут також відносно задовільний. Австралія — зокрема країна опинилася у списку за те, що за індексом ґендерної рівності вона посідає 5 місце серед усіх інших країн. Фінляндія, Європа – тут також високі показники безпеки та гендерної рівності – заявляють дослідники.

Що цікаво, багато популярних у туристів та туристок країни опинилися навпаки, внизу списку. Наприклад, до списку потрапила Домінікана — лише за невелику кількість розваг і місць розміщення, акценту на безпеці не зроблено. У списку найгірших і Малайзія — за найвищий рівень злочинності та найнижчий — ґендерної рівності. За безпеки дісталося також Мексиці та Індонезії, проте про останню дослідники обмовилися спеціально — що йдеться про країну за межами острова Балі.