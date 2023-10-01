Всі розділи
ГоловнаАвстраліяНазвані найкращі країни для жінок, які полюбляють подорожувати поодинці
АвстраліяЄСІспанія

Названі найкращі країни для жінок, які полюбляють подорожувати поодинці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найкращі країни для жінок, які полюбляють подорожувати поодинці

Найкращі країни для жінок, які подорожують поодинці, назвали експерти компанії Moneytransfers. Вони зазначили, що жінки частіше подорожують поодинці, ніж чоловіки — і у своєму дослідженні вони врахували саме ті аспекти, які хвилюють жінок, які саме подорожують поодинці.

Згідно з їхніми заявами, у розрахунок приймалися не тільки такі показники як середня вартість квитка на транспорт в один бік та середня ціна готелю, а й індекс злочинності та оцінка індексу безпеки, також було враховано результати індексу гендерної рівності (GEI).

У результаті топ-10 виявився наступним.

  1. Хорватія, Європа: країна на думку дослідників не тільки «наповнена історичними містами та природною красою», але також має велику кількість готелів на будь-який смак. Також у країні низький рівень злочинності, що робить її надзвичайно безпечним місцем для подорожей.
  2. Нова Зеландія, Океанія — дістатися до країни непросто, але вона відома природною красою, а також розвагами та дружелюбними місцевими жителями, крім того, у неї найвдаліший рейтинг гендерної рівності, що робить її чудовим місцем для відвідування жінок.
  3. Португалія, Європа — її сильними сторонами назвали сонце, море, серфінг і низький рівень злочинності.
  4. Швеція, Європа — вона також має добрий рейтинг Індексу ґендерної рівності (27,91), поступаючись лише Новій Зеландії.
  5. Японія, Азія — незважаючи на вельми специфічне ставлення до жінок у місцевій культурі, країна відрізняється чудовими пам’ятками, а рівень злочинності тут найнижчий у світі.
  6. Нідерланди, Європа — також одне з найпопулярніших місць серед жінок, які подорожують поодинці? Їх залучають культурні заходи та низький показник злочинності.
  7. Норвегія, Європа — фіорди, північне сяйво та один із найвищих показників безпеки роблять країну популярною у туристів.
  8. Іспанія, Європа — тут «кожен знайде щось для себе, чи то відпочинок на пляжі в Сан-Себастьяні, чи знайомство з космополітичним містом Барселона». Індекс ґендерної рівності тут також відносно задовільний.
  9. Австралія — зокрема країна опинилася у списку за те, що за індексом ґендерної рівності вона посідає 5 місце серед усіх інших країн.
  10. Фінляндія, Європа – тут також високі показники безпеки та гендерної рівності – заявляють дослідники.

Що цікаво, багато популярних у туристів та туристок країни опинилися навпаки, внизу списку. Наприклад, до списку потрапила Домінікана — лише за невелику кількість розваг і місць розміщення, акценту на безпеці не зроблено. У списку найгірших і Малайзія — за найвищий рівень злочинності та найнижчий — ґендерної рівності. За безпеки дісталося також Мексиці та Індонезії, проте про останню дослідники обмовилися спеціально — що йдеться про країну за межами острова Балі.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названий найкращий день тижня для бронювання авіаквитків

LifeStyle
Туристичний бренд Expedia проаналізував мільярди даних про бронювання та...

Названо Топ-5 найпривабливіших країн ЄС із низькими податками та сонячною погодою

LifeStyle
У Європі є п'ять найпривабливіших країн із переважно сонячною...

Ryanair скасовує тисячі рейсів у зимовому розкладі

ЄС
Через проблеми з постачанням нових літаків Boeing авіакомпанія Ryanair...

Подорож поодинці: експерт назвав три головні правила

LifeStyle
Подорож наодинці — досвід не для слабких духом. Але...

У Європі бум туризму, причому без росіян і поки що без китайців

Греція
У ЄС у готелів, туроператорів, авіакомпаній та аеропортів дедалі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму