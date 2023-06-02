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На іспанському курорті жінка заробляє на резервуванні шезлонгів по 500 євро на день

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Жінка розповіла, як вона на курорті Іспанії заробляє на резервуванні шезлонгів по 500 євро на день

Не всі у відпустці на курорті хочуть брати участь у битвах за шезлонги, і заповзятлива жінка на Ібіці вирішила організувати на цьому невеликий бізнес. Вона розповіла виданню The Sun, як займає місця біля басейну для заможних туристів і заробляє близько 500 євро на день.

Алексія Парміджані працює на Ібіці елітним консьєржем, резервуючи багатих клієнтів шезлонги біля басейнів. Справа в тому, що в кращих пляжних клубах курорту оренда звичайного лежака коштує 150 євро, а чотиримісного – до 500 євро. Але при цьому у разі запізнення більш ніж на 20 хвилин клієнт втрачає сплачений лежак без права на відшкодування суми.

Заможні туристи не хочуть вставати вдосвіта і битися через шезлонг, і тому наймають Алексію, щоб вона зарезервувала їм місце. Жінка приїжджає до пляжного клубу до 10 ранку, займає лежак та чекає на приїзд клієнтів. При цьому сідати на місце їй заборонено, щоб не залишати складок та слідів на тканині. Олексія зазвичай перебуває на зв’язку з водіями своїх клієнтів і завжди готова до їхнього прибуття.

Послуги жінки коштують недешево – 500 євро на день. Ця сума не включає безпосередньо оренду лежака та інші розваги, а сплачується виключно за збереження місця.

Зрозуміло, віддавати такі суми готові лише заможні туристи. Інші воліють займати лежаки за допомогою старого доброго рушника.

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