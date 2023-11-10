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Експерти з’ясували, в яких країнах ЄС найбільше готелів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти з'ясували, в яких країнах ЄС найбільше готелів

Статистична служба Європейського Союзу оновила дані щодо кількості готелів у різних країнах ЄС. Перше місце за кількістю готелів та місткістю номерного фонду зайняла Італія.

Згідно з дослідженням, у 2022 році в країнах ЄС налічувалося 621 572 туристичні об’єкти місткістю понад 28 млн місць.

Найбільше готелів в Італії – 224 644 туристичних об’єкти, де можуть одночасно розміститися 5,2 млн осіб. За цими показниками Італія обганяє решту країн ЄС.

На друге місце списку потрапила Хорватія — 110 493 готелі, проте більшість з них мають невелику кількість номерів.

Третє місце ділять між собою Іспанія (56 174 готелі) та Німеччина (48 742 готелі).

Ринок Греції налічував 30221 готель, а Франції – 28834. При цьому, незважаючи на невелику кількість готелів, Франція здатна розмістити одночасно 5,059 млн туристів.

Статистика підтвердила, що Італія та Франція є найпопулярнішими країнами у туристів. У сумі обидві держави пропонують понад 33.3% всього обсягу готельних місць в ЄС. Місця, що залишилися, в ТОП-5 зайняли Іспанія (3,7 млн готельних місць) і Німеччина (3,6 млн готельних місць).

Найменше можливостей для розміщення туристів у Нідерландів, Греції, Хорватії та Австрії – там розмістити одночасно можуть по 1 млн мандрівників.

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