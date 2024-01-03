Експерти назвали найкраще місце для виходу на пенсію у 2024 році

International Living опублікувала річний індекс пенсійного забезпечення 2024 року, який включає результати опитувань та реальні життєві історії людей про те, яке насправді життя у їхній країні.

Як повідомляє Travel + Leisure, International Living назвала Коста-Рику найкращим місцем для пенсії у 2024 році. Ця країна вражає своїм кліматом, прекрасними пляжами, вічною весняною погодою, а також багатим біорізноманіттям та водоспадами. Коста-Рика потрапила на перше місце не лише за свій клімат, а й за дві доступні системи охорони здоров’я для резидентів.

Друге місце у списку посіла Португалія, яка з’явилася у кількох списках “найкращих” місць для пенсії завдяки своїй системі охорони здоров’я, доступності віз та м’яким зимам. На третьому місці розмістилася Мексика за низькі витрати на життя.

Панама посіла четверте місце через клімат, охорону здоров’я та низькі податки. Завершує п’ятірку найкращих місць для пенсії Іспанія з її привабливими візами, помірним кліматом та багатьма культурними пам’ятками.

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