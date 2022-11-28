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ІндонезіяТуризм

Турист на Балі вижив після падіння з 40-метрової скелі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист на Балі вижив після падіння з 40-метрової скелі

Інцидент трапився на балійському острові Нуса-Пеніда. Чоловік робив небезпечні селфі на кручі, а також знімав відео, роблячи сальто. Очевидці повідомили, що гід не заважав йому і теж знімав трюки.

Турист не втримався і впав зі скелі заввишки 40 метрів. Рятувальники довго не могли дістатися місця події, але в результаті змогли надати першу допомогу потерпілому і відвезти його до лікарні. У нього діагностували серйозні травми ноги.

Раніше повідомлялося, що турист вижив після 20 години у відкритому океані.

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