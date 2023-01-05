Тонучий катер із туристами на Балі потрапив на відео, передає Dip.org.ua з посиланням на abc.net.au.

Інцидент стався неподалік порту Санур на Балі у вівторок, 3 січня.

За даними туристичної компанії Maruti Group Fast Boats, яка організувала поїздку, катер знаходився приблизно за 3,7 кілометра (2 морські милі) від Санура, коли на ньому стався витік і він затонув. Експерти вважають, що, можливо, катер ударився об тверді предмети чи гілки, через що до судна потрапила вода.

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Менеджер компанії стверджує, що корабель був у належному стані і до інциденту здійснив сорокахвилинний рейс.

Як повідомила компанія-організатор, на борту було 28 туристів, а також шість членів екіпажу, включаючи капітана. Серед пасажирів були туристи з Австралії, Росії, України та Індії. Усі були врятовані. Під час рятувальних робіт погода була “екстремальною”, із сильним вітром.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості через турбулентність на борту літака Hawaiian Airlines, який летів із американського міста Фінікс.