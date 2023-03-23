На Балі турист із Росії роздягнувся на священній горі та зняв все на відео

Турист порушив правила перебування на курортному острові Балі – забравшись на вершину священної гори Агунг, він спустив штани, зняв цей момент на відео і опублікував у мережі. Порушнику загрожує депортація.

За інформацією BaliDiscovery, чоловік спустив штани і підняв руки у переможному салюті, щоб таким дивним чином відзначити своє успішне сходження на гору. Його оголений “тріумф” було опубліковано у соціальних мережах.

За словами голови Вищої індуїстської ради (PHDI) Ньомана Кенака, який охарактеризував інцидент як шокуючу образу Балі та неповагу до священної природи гори Агунг, додав, що іноземці або будь-хто, хто не хоче поважати балійську культуру, має бути покараний. “Якщо ці люди іноземці, депортуйте їх!” – закликав він і додав, що, на жаль, будь-яке покарання щодо іноземців-порушників не відповідатиме збиткам і стражданням, які вони завдали острову та його мешканцям.

За його словами, люди, які живуть на схилах гори Агунг, після регулярних осквернень проводять складні та дорогі релігійні церемонії, щоб очистити священне місце та відновити баланс між фізичним та метафізичним світами.

Представник PHDI закликав людей, які мешкають навколо гори Агунг, посилити пильність, щоб контролювати поведінку як місцевих, так і іноземних відвідувачів.

Пік гори Агунг є вулканом і найвищою точкою на Балі, його висота становить 3031 метр над рівнем моря. Стратовулкан гора Агунг вважається священною для побожних балійців, які розглядають вершину гори як центральну вісь чи “пуповину Всесвіту”.