Всі розділи
ГоловнаІндонезіяНа Балі турист із Росії роздягнувся на священній горі та зняв все...
ІндонезіяТуризм

На Балі турист із Росії роздягнувся на священній горі та зняв все на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Балі шокована: турист спустив штани на вершині священної гори

Турист порушив правила перебування на курортному острові Балі – забравшись на вершину священної гори Агунг, він спустив штани, зняв цей момент на відео і опублікував у мережі. Порушнику загрожує депортація.

За інформацією BaliDiscovery, чоловік спустив штани і підняв руки у переможному салюті, щоб таким дивним чином відзначити своє успішне сходження на гору. Його оголений “тріумф” було опубліковано у соціальних мережах.

За словами голови Вищої індуїстської ради (PHDI) Ньомана Кенака, який охарактеризував інцидент як шокуючу образу Балі та неповагу до священної природи гори Агунг, додав, що іноземці або будь-хто, хто не хоче поважати балійську культуру, має бути покараний. “Якщо ці люди іноземці, депортуйте їх!” – закликав він і додав, що, на жаль, будь-яке покарання щодо іноземців-порушників не відповідатиме збиткам і стражданням, які вони завдали острову та його мешканцям.

За його словами, люди, які живуть на схилах гори Агунг, після регулярних осквернень проводять складні та дорогі релігійні церемонії, щоб очистити священне місце та відновити баланс між фізичним та метафізичним світами.

Представник PHDI закликав людей, які мешкають навколо гори Агунг, посилити пильність, щоб контролювати поведінку як місцевих, так і іноземних відвідувачів.

Пік гори Агунг є вулканом і найвищою точкою на Балі, його висота становить 3031 метр над рівнем моря. Стратовулкан гора Агунг вважається священною для побожних балійців, які розглядають вершину гори як центральну вісь чи “пуповину Всесвіту”.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Жителі Балі виявляють російських туристів та здають їх поліції

Індонезія
Індонезійська влада з початку березня реалізує на курортному Балі...

В Італії туриста оштрафували на $500 за паркування на площі у Флоренції

Італія
Як повідомляє CNN Travel, поліція в Італії оштрафувала туриста...

Гігантські щури заполонили популярний Європейський пляж і почали тероризувати туристів

Велика Британія
У Великій Британії "суперщури" гігантського розміру заполонили пляж популярного...

Жахливе відео із загибеллю риб зняли в Австралії

Австралія
Відео з мільйонами мертвих риб, що заповнили другу за...

Турист із Канади спробував втекти від вуличних грабіжників в Іспанії та трагічно загинув

Іспанія
За інформацією Daily Mail, 25-річний чоловік помер від серйозних...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму