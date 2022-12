Пасажири літака, що прямував з Бангкока до Калькутти, затіяли бійку на борту та потрапили на відео. Ролик швидко поширився в мережі та став вірусним, на що звернуло увагу видання Times Now.

На кадрах можна помітити, як два герої відео сперечаються один з одним, а стюардеса, що стоїть поруч, намагається заспокоїти бешкетників. Спочатку чоловіки лише штовхали один одного, потім один із них почав бити другого, поки той намагався прикритися руками. Словесна суперечка перетворилася на бійку, в яку вплуталися й інші пасажири.

