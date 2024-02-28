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В Індії слон схопив туристку з Росії хоботом за ноги та кинув на землю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії слониха схопила туристку з РФ хоботом за ноги та шпурнула на землю
Photo by Naman Pandey on Unsplash

Як повідомляє Daily Mail, в Індії слониха напала на туристку з Росії: вона схопила жінку хоботом за ноги та шпурнула на землю.

Інцидент стався 13 лютого в туристичній зоні поряд з фортом Амбер, неподалік Джайпура. Слониха, на ім’я Гурі схопила туристку хоботом за ноги, потрясла її, розгойдуючи з боку на бік, а потім шпурнула на землю. Туристка зламала ногу.

Чоловік, який сидів на спині слона, не зміг утриматися під час нападу і впав під ноги тварині. Першу допомогу постраждалим надали очевидці.

Видання уточнює, що слониха вже не вперше нападає на людей: у жовтні 2022 року вона атакувала власника магазину, зламавши йому ребра та ногу. Тепер зоозахисники наполягають на відправленні слонихи до заповідника, щоб вона «відійшла від психічної травми, отриманої від життя в рабстві».

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