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ІндіяТуризм

В Індії розлючений слон ледь не затоптав туристів, котрі хотіли з ним сфотографуватися

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Напад розлюченого слона на туристів потрапив на відео

За інформацією порталу, двоє туристів їхали машиною по шосе, коли побачили слона, що йде по узбіччі. Вони зупинилися, щоб зробити пам’ятні фотографії із гігантом. Однак ця зустріч мало не закінчилася трагедією.

Як швидко стало зрозуміло, слон фотографуватися не хотів і був у поганому настрої. Він погнався за чоловіками, а коли один із них упав, спробував його затоптати.

Свідки події вважають, що туристові, що впав, сильно пощастило. Слона від нього відволік автомобіль, що проїжджав.

До речі, згідно із законом індійського штату тепер туристам може загрожувати великий штраф до 100 тисяч рупій за порушення кордонів заборонених лісових угідь або навіть позбавлення волі на строк до трьох років.

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