В Індії розлючений слон ледь не затоптав туристів, котрі хотіли з ним сфотографуватися

За інформацією порталу, двоє туристів їхали машиною по шосе, коли побачили слона, що йде по узбіччі. Вони зупинилися, щоб зробити пам’ятні фотографії із гігантом. Однак ця зустріч мало не закінчилася трагедією.

Як швидко стало зрозуміло, слон фотографуватися не хотів і був у поганому настрої. Він погнався за чоловіками, а коли один із них упав, спробував його затоптати.

Свідки події вважають, що туристові, що впав, сильно пощастило. Слона від нього відволік автомобіль, що проїжджав.

OMG! The person is very lucky to have survived the Elephant attack at Bandipur-Wayanad Tiger Reserve. #Bandipur pic.twitter.com/HfwsxKVVRv

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 1, 2024